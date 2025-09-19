自民党の総裁選挙は22日の告示に向け、高市前経済安保相が19日に正式な出馬会見を開きます。18日に会見で「自由民主党総裁選挙に立候補する決意を固め、あす、政策の記者会見を開かせていただきます。私、高市早苗、命がけで頑張ってまいります」と述べ、出馬の意向を表明した高市氏は19日午後、正式な出馬会見を開きます。また、林官房長官は18日に出馬会見を開きました。林芳正官房長官：誰もが夢と希望と誇りを持てる日本の未来