V2¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤¬¤¯¤Ã¤­¤ê¤È¸«¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¡£º£µ¨ºÇÂç¤Î4¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤Ë¹­¤²¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò7¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï·ª¸¶¤Ë¿Ô¤­¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤³èÌö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¤½¤Î·ª¸¶¤â¡Ö¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦È¬²ó1»à¡£3ÈÖ¼ê¸ÅÎÓ¤Î½éµå¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¤Ï¤¸¤­ÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Þ¤êµ­²±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ