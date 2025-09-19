Ä¹ºê¸©¤Ï18Æü¡¢¸©Æâ¤Çµ¨ÀáÀ­¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Î®¹Ô´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê1¥«·î¤Û¤ÉÁá¤¤¡£¸©¤Ï´µ¼Ô¤ÎÁý²Ã¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼êÀö¤¤¤äÁá¤á¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ê¤É¤ÇÍ½ËÉ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¾¶á1½µ´Ö¡Ê8¡Á14Æü¡Ë¤ËÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¡Ê51¥«½ê¡Ë¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¿ô¤¬1°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê1¡¦04¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñ¤¬Î®¹Ô¤ÎÌÜ°Â¤È¤¹¤ë1¡¦00¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¡Ê°ì¥ÎµÜ»ËÀ®¡Ë