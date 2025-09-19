·§ËÜ¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë»º¶ÈÃÄÃÏ¤òÀ°È÷¤·¤¿¶ÌÌ¾»Ô¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼À¤³¦Âç¼ê¤ÎÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤Î·§ËÜ¿Ê½Ð¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢´ë¶ÈÍ¶Ã×¤¬¹¥Ä´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Âè2ÃÆ¤Î»º¶ÈÃÄÃÏÀ°È÷¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£¹¥µ¡¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»®¤Å¤¯¤ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤Ç¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤ÏÅ¬ÃÏÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¤â¡¢ÃÄÃÏ¤Î³«È¯»ö¶È¼ÔÁªÄê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊµÜ¾åÎÉÆó¡Ë»º¶ÈÃÄÃÏ¤Î´±Ì±Ï¢·È¤Ï¡¢»Ô¤¬´ë¶ÈÍ¶Ã×³èÆ°¤äÊ¬¾ù¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÁë¸ý¡¢»ö¶È¼Ô