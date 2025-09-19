Ä¹ºêÃÏºÛ¡¦²ÈºÛ½êÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¶âÃÏ¡Ê¤«¤Ê¤¸¡Ë¹á»Þ»á¡Ê59¡Ë¤¬18Æü¡¢ÃÏºÛ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö¸©Ì±¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¡¢Íè¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤ºÛÈ½½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤¤Ï8·î19ÆüÉÕ¡£¶âÃÏ»á¤ÏÊ¡²¬¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÅìµþÂçË¡³ØÉôÂ´¡£Ì±»ö»ö·ï¤òÃæ¿´¤ËÃ´Åö¤·¡¢½ñµ­´±¸¦½¤½ê¶µ´±¤Ê¤É¿Íºà°éÀ®¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤¿¡£Ä¹ºê¶ÐÌ³¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡ÖÄ®¤òÊâ¤¯¤ÈÀÐÈê¤Ê¤ÉÎò»ËÅª¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜ¤Ç¤·¤«¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿·Á¯¡×¤È°õ¾Ý¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£