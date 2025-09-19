◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)予選ラウンドの最終日18日は、プールA、C、F、Hで8試合が開催。決勝ラウンドに進む各プールの上位2チーム計16チームが決定しました。プールCでは、アルゼンチンが3戦全勝で首位通過。2位は2勝1敗でフィンランドが通過。予選突破最有力と見なされていたオリンピック2大会連続金メダルのフランスは1勝2敗で予選敗退となりました。プールHでも波乱。開幕2連勝を飾っていたブ