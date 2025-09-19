【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク株式市場で米半導体大手インテルの株価が前日終値と比べ22％超上昇して取引を終えた。業績不振を受けて株価は低迷していたが、業績拡大が続く競合のエヌビディアが、インテルに50億ドル（約7400億円）出資すると発表し、先行き期待から買い注文が膨らんだ。