歌舞伎俳優市川團十郎（47）が18日、自身のブログを更新。自民党総裁選（22日告示、10月4日投開票）への私見をつづった。市川は「女性初の首相となるのかどうなるのか、総裁選」とつづり、自民党の高市早苗・前経済安保担当相（64）がテレビに映る様子を写真で投稿した。続けて「私は防衛と内需インフラそして外交面、そして自給率の向上をと願ってます」とつづった。