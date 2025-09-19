三田寛子（59）が18日、インスタグラムを更新。韓国ソウル旅行でのトラブルを明かした。三田は「先月の夏休み旅で飛行機出発前にコエックスモールに」とつづり、ショッピングバッグやショッピングカートのスタンプを添えて投稿、ソウルからの帰国前にショッピングをしたと明かした。そして「支払いでクレカを差し込んだまま忘れてしまい次の買い物先で支払おうとしてないのに気づく」と、トラブルを打ち明けた。続けて「放射線状