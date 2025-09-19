米放送局ABCは、コメディアンのジミー・キンメル（57歳）が自身のトーク番組で行った発言を受け、長寿番組「ジミー・キンメル・ライブ！」の放送を無期限で停止すると発表した。発端となったのは、米ユタ州の大学で、保守活動家チャーリー・カークさんが射殺された事件に関するジミーのモノローグで、タイラー・ロビンソン容疑者が「MAGA（Make America Great Again）運動に属する人物だ」と示唆し、「MAGA勢は彼を自分たちの一員