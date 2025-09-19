◆米大リーグロイヤルズ０―２マリナーズ（１８日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）マリナーズのカル・ローリー捕手は１８日（日本時間１９日）、敵地のロイヤルズ戦に「２番・捕手」でスタメン出場するも、４打数１安打で２試合連続して５７号はお預けとなった。チームは８４勝６９敗となってこの日試合のないアストロズに並んで同率首位。この日のローリーは守備の要である捕手として好リードを見せ