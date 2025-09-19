控えさせていただきます秋篠宮妃の紀子さまは11日、59歳の誕生日を迎えられた。誕生日にあたって、記者の質問に文書で回答を寄せられたが、その中身が例年以上に注目を集めているという。【独占写真】圭さんは慣れた手つきで「赤ちゃん抱っこ」小室夫妻が“マイカー”で向かった先は？「小室圭さんと眞子さんが2021年10月に結婚して以降、紀子さまは眞子さんについて尋ねられても具体的な言及を避けられることも多かったのです