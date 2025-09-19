¥¹¥Ñ¥¤±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ³¤·³ÆÃ¼ìÉôÂâ¡ÖSEALs¡×¤¬ËÌÄ«Á¯¤Ë¾åÎ¦¤·¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¡Ê41¡Ë¤Î²ñÏÃ¤òËµ¼õ¤¹¤ë¿··¿¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤òÀßÃÖ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¼ºÇÔ¡£Ìµíã¡Ê¤à¤³¡Ë¤ÎÌ±¤ò¼Í»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·×²è¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê79¡Ë¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆîËÌ·³»ö¶­³¦Àþ¤ò¶´¤ó¤Ç¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤¹¤ë¡Ö¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¡×¤È¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡×¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤¿Ââ°÷¤¬È¯