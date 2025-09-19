女優の村山優香（22）が18日、インスタグラムを更新。水着姿を披露した。村山は「中学生の時に着てた水着で滑り込み夏しました」とコメントし、抜群のボディーラインの映える白いビキニ姿の写真を投稿した。続いての投稿で村山は「泳ぐ派です」と明かし、プールを満喫する姿を動画で公開している。この投稿にフォロワーからは「スタイル変わってないってこと??すごい!!」「スタイル良すぎるカワイイ」「日々、体型管理しっかりし