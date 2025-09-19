『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』が、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて10月17日21時より本編ノーカットでテレビ初放送されることが決定した。 参考：意外に健闘？洋画ファンの掘り起こしに成功した『インディ・ジョーンズ』 本作は、ハリソン・フォード演じる考古学者の冒険を描く『インディ・ジョーンズ』シリーズ完結編となるアドベンチャー映画。