¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û SixTONES¤Î¥¸¥§¥·ー¡õÅÄÃæ¼ù¤¬¡¢10·î11Æü¤ËTBS¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡ÙÂè°ìÉô¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£ ¡Ø¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×¡ú¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡Ù¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê·Ý¿Í¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢MC¤Î¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£ ¢£·Ý¿Í¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â ¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025