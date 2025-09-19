19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比430円高の4万5650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5303.43円に対しては346.57円高。出来高は1万1670枚だった。 TOPIX先物期近は3162ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIX現物終値比3.13ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 45650+430 11670 日経2