【土曜・中山】１Ｒ◎ブルーミーティア４Ｒ◎ラヴノー６Ｒ△コンテソレーラ７Ｒ○コスモイシュタル８Ｒ○チャコール【日曜・中山】１Ｒ○レヴェランジェ３Ｒ△リアライズリバティ４Ｒ○エイシンジザイテン１０Ｒ△プレイサーゴールド１１Ｒ◎フェアエールング１２Ｒ○コンアフェット土日とも中山で騎乗。土曜の１Ｒブルーミーティアは新馬戦で３着と見せ場をつくった。「前走は最後で離されたけど、勝ち馬に食らいついていた