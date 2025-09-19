IAEA＝国際原子力機関の年次総会で、北朝鮮による核開発を非難する決議案が採択されましたが、ロシアや中国が反対し、全会一致とはならず、異例の展開となりました。IAEAはオーストリアのウィーンで年次総会を開いていて、18日、北朝鮮による核開発を非難する決議案を賛成多数で採択しました。決議案は例年、投票をせず、全会一致で採択されていましたが、ロシア代表部が「北朝鮮に軍事的・政治的圧力をかけるために決議が利用され