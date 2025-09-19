「新馬戦」（２０日、阪神）土曜阪神５Ｒ（芝１６００メートル）に出走するカルロット（牡２歳、父リオンディーズ、栗東・武幸）に注目だ。兄姉９頭が中央でデビューして８頭が勝ち上がるなど堅実な血統。異父兄に１８年マイルＣＳ勝ち馬ステルヴィオがいるように底力も持つ。６月に出走を予定していたが、右前肢ハ行のため枠順確定前に取り消し。仕切り直しの一戦となる。「当初は余裕があったけど、乗り込んで体も気持ちも