¥ä¥¯¥ë¥È£µ¡½£°µð¿Í¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£±£¸Æü¡Ë¡½¡½¥ä¥¯¥ë¥È¤¬°ì²ó¤ËÆâ»³¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¡¢Æó²ó°Ê¹ß¤â»³ÅÄ¤Î¥½¥í¤Ê¤É¤ÇÃå¼Â¤Ë²ÃÅÀ¤·¤¿¡££¶²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹â¶¶¤¬£³¾¡ÌÜ¡£µð¿Í¤ÏÅêÂÇ¤È¤â¤ËÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¸á¸å£¶»þ¤Î»î¹ç³«»Ï¤«¤é£´£°Ê¬¤Û¤É¤Ç¡¢¿ÀµÜµå¾ì»°ÎÝÂ¦¤Ë¤¢¤ëµð¿Í¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÀÐÀî¤ÈÊ¿Æâ¤¬¤»¤ï¤·¤Ê¤¯ÅêµåÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡£Æó²óÅÓÃæ¡¢ÀèÈ¯¤Î¿¹ÅÄ¤ÏÁá¤¯¤âÅÚÉ¶ºÝ¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ì²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÊÂÌÚ¤Ë½éµå¤òº¸±Û¤¨»°ÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¤ë