太平洋戦争中、強制連行された中国人が蜂起し、多くの人が亡くなった「花岡事件」の追悼式典が中国で開かれました。花岡事件は、終戦間際の1945年6月30日、秋田県大館市に強制連行され、鉱山などで働かされていた中国人労働者およそ1000人が過酷な労働環境に抗議し、蜂起したもので、およそ400人が死亡したとされています。事件から80年となるにあたり、中国の天津市では、犠牲者を追悼する式典が開かれ、遺族などおよそ100人が参