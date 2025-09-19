青いパパイアを手にほほえむ足立真弘さん＝9日、神奈川県秦野市神奈川県秦野市で青パパイアの出荷が本格化している。果実が黄色く甘く熟す前に収穫するため、シャキシャキとした食感でサラダや炒め物などに使われる。有名ホテルからも注文が入る人気ぶりで、JAはだの「青パパイヤ研究会」の足立真弘会長（65）は「無農薬で育てて健康に良い。どんな料理にも合う」と売り込む。9月上旬、パパイア農家がたわわに実った400グラム