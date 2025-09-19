陸上世界選手権の男子やり投げ予選で投てきする長沼元＝17日、東京・国立競技場特別な思いを胸に、世界陸上のフィールドに初めて立ったやり投げの長沼元（27）は、東日本大震災で壊滅的な被害に遭った岩手県陸前高田市で生まれ育った。17日の予選は自己ベストに遠く及ばない74m70で突破できなかったが「すごく幸せ者だなと思う」と語った。被災したのは中学1年の時。高田高で始めた競技に打ち込んできた。「生きるのがやっとの