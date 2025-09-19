¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê18Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê½÷»Ò800mÍ½Áª¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤ÇÆüËÜµ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¤Îµ×ÊÝÑÛ¡Ê17¡¢ÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¡Ë¡£´ÑµÒÀÊ¤Ç²ÈÂ²¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«·Þ¤¨¤¿¥·¥Ë¥¢¤Ç¤ÎÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¡¢2Ê¬2ÉÃ84¤ÎÁÈ7Ãå¡£Æ±¼ïÌÜ¡¢ÆüËÜÀªÂç²ñ»Ë¾å½é¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç´Ñ½°¤Î¤Ê¤«·òÆ®¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Âç³Ø1Ç¯À¸¤Î·»¡¦½Ö¤µ¤ó¤Ï¡ÖÑÛ¤Ï17ºÐ¤À¤«¤é¤È¤«