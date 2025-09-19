元モーニング娘。の女優小川麻琴（37）が18日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて愛車との別れを報告した。小川は「21年前に我が家に来た真琴号私も何度も運転したCUBEと今日でお別れだったみたいです」と報告した。続けて白いCUBEの写真を添えて「号泣しながらお別れしたというお母さんから送られてきた写真」とつづり「21年間、色んな所に連れて行ってくれて本当にありがとう」と感謝を伝えた。