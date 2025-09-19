¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð£²¡ß¡½£±¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£±£¸Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡ËÀ¾Éð¡¦º£°æ¤¬¹â¤Ö¤ë´¶¾ð¤ò¤à¤­½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¡£Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î£´²ó¡¢»Íµå¤ÈÌ£Êý¤Î¼ººö¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤Æ¤«¤é£±»à¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ºÆ¤Ó»Íµå¤òÍ¿¤¨£²»àËþÎÝ¡£¤³¤³¤ÇË­ÅÄÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ã¤Æ¡×¤Èº¸¼ê¤ÇÀ©¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»µñÈÝ¡£ÉáÃÊ¤ÏÃ¸¡¹¤ÈÅêµå¤òÂ³¤±¤ë±¦ÏÓ¤¬ÄÁ¤·¤¯´¶¾ð