18Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖStray Kids¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢Ä«¤«¤éÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Î³¹¤Ë¤Ï¿ôÉ´¿Í¤Î½÷À­¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£Âç¿Íµ¤´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡Ä¶äºÂ¤Î³¹¤Ë¿Í¤À¤«¤êÅìµþ¡¦¶äºÂ¤ËÂç¿Íµ¤¤Î´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£¿ôÉ´¿Í¤Î½÷À­¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÁ´¿È¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¡Ö°µÅÝÅª¡¢±§Ãè°ì¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£18Æü¸áÁ°8»þ²á¤®¤Î¶äºÂ3