各地で突風の被害が相次ぎました。急な突風にどう気をつければよいのか、日本テレビ報道局の小栗泉特別解説委員が解説します。■突風のサイン建物の中に危険な場所も小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員「竜巻などの突風が起きやすいサインがあります。低く黒い雲が接近していること、雷が鳴ったり、光ったりすること、また、急に冷たい風が吹くことなどがあります」佐藤梨那アナウンサー「突風が吹き始めたら、どのような行動