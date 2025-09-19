9月9日より、Snow Manが出演する不二家「Smile Switch」の新CMが放映されている。今回公開されたのは、「不二家ルックっていいな どのメンバーになりたい？」篇と「不二家洋菓子店 ニッポンのケーキ 誕生日」篇の2種類。どちらのCMも賑やかで笑顔が溢れており、Snow Manらしい温かさを感じさせる仕上がりだ。 （関連：【動画あり】Snow Man、デビュー時から築いてきた不二家との信頼関係ブランドイメӦ