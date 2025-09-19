グルテンフリーでありながら本格的な一杯。作ったのは意外な会社だった（筆者撮影）【画像】これで小麦不使用なの？ビーフンのケンミン食品が作った「グルテンフリーラーメン」大阪・関西万博に向けて、ケンミン食品が立ち上げた新ブランド「GF RAMEN LAB」。小麦を使わないグルテンフリーでありながら本格的なラーメンを提供するお店ということで、万博会場内に期間限定の店舗を構え、連日多くの来場者を驚かせていると聞く。こ