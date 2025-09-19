ほっかほっか亭が、自分が好きなものだけを詰められる「カスタマイズ弁当」を販売している（写真：アフロ）【画像】好きなおかずを自由にカスタマイズ！ほっかほっか亭が注力する新弁当はこんな感じほっかほっか亭が「カスタマイズ弁当」なる商品を販売している。これは、ご飯からおかずまで、すべてを自分の思うようにカスタマイズできるお弁当だ。2025年6月から西日本で販売されているが、9月から関東でも発売される。関西で人気