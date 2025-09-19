¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î¸½¾õ¤òÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ã²¤¤¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Äü¤á¥à¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î17Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤â½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Ç8»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤¨¤Ã¡ª¡©Ãæ·ø¤Î¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬ÂÇµå¤ò¸«¼º¤¦¥·¡¼¥ó´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥Ë¥¢¥¿¥¤¥à¥¹¡Ù¤Ï¡Ö¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¿É¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Ä©Àï1Ç¯ÌÜ