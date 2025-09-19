全国の教員同士で児童などを盗撮し、SNSで画像を共有していた事件で、北海道千歳市の中学校に勤務する41歳の教員の男が逮捕されました。男の逮捕で5人目です。（記者）「5人目のメンバーを乗せた飛行機がセントレアに着陸しました」性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、千歳市立北斗中学校に勤務する柘野啓輔容疑者41歳です。捜査関係者によりますと、柘野容疑者は北海道内の施設で16歳未満の女の子のみだらな姿を盗撮し