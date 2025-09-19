札幌・南警察署は2025年9月18日、建造物侵入の疑いで札幌市南区に住む男子大学生（20）を現行犯逮捕しました。男子大学生は9月18日午前4時すぎ、正当な理由がないにもかかわらず、札幌市南区南33条西11丁目にある病院に侵入した疑いが持たれています。この病院に勤務する看護師が、院内で不審な男が歩いているのを発見。警備員から「酔っぱらった者が勝手に病院に入っている」と警察に通報があり、事件が発覚しました。警察により