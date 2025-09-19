猟友会が箱わなを仕掛けていた砂川市の山中できのう、クマ1頭が捕獲されたことがわかりました。猟友会は、付近で目撃が相次いでいた個体とみて、きょうにも駆除する方針です。（クマ）「グオー」鳴き声をあげながら箱わなのなかをうろつくクマ。きのう午後4時半すぎ、猟友会が砂川市内の山中にしかけたわなに、クマ1頭がかかりました。この付近にある踏切などではこれまでにもクマの目撃が相次いでいて、特徴などから猟友会