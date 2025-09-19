女優・水沢アキ（７０）が近影を披露した。水沢は１７日のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に歌手・あべ静江（７３）とゲスト出演。当初は７月３０日に出演予定だったが、津波警報が発令された影響で番組の編成が変更になっていた。水沢は花柄の服を着用し、年齢を感じさせないキュートな姿。放送後は自身のインスタグラムに「７／３０の津波情報でオンエアできなかったぽかぽかに、本日生放送で出演