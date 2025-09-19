◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―０巨人（１８日・神宮）メモリアルアーチで自身の記録に花を添えた。ヤクルト・山田が千両役者ぶりを発揮した。１―０の２回先頭。森田が投じた高めの直球を強振し、左翼席に１０号ソロを放り込んだ。「芯にも当たりましたし、いい角度がついてくれた」と会心の一撃を振り返った。史上４９人目となる通算１０００得点と同時に、１２年連続２ケタ本塁打も達成。自身が持つ球団記録も塗り替