◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―０巨人（１８日・神宮）１１三振と沈黙した打線の中で、ルーキーが光明となった。浦田がプロ初のマルチ安打をマーク。２回２死で三塁へのボテボテの当たりを内野安打にすると、５回先頭では高め直球を中前に落とした。「内容がどうあれ結果がついてくれば」と体勢を崩されながらもしぶとくＨランプをともした。内野ゴロをヒットに変える５０メートル５秒８の快足は、家族愛の結晶だ。九産