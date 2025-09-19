【ニューヨーク＝小林泰裕】１８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１２４・１０ドル高の４万６１４２・４２ドルとなり、過去最高値を１週間ぶりに更新した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が１７日、景気下支えのため利下げを進める方針を示したことが株価を押し上げた。これまでの終値としての最高値は１１日に記録した４万６１０８・００ドルだった。１８日の取引では一時４万６３１７・５