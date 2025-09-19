◇セ・リーグ中日4―7DeNA（2025年9月18日バンテリンD）中日は3連敗で借金が今季最多の16に膨らんだ。2点リードの5回2死一、二塁から先発の涌井が横浜（神奈川）の後輩、筒香に逆転3ランを被弾。「言ったんだけどな、一発だけは絶対に打たれるなよって」と井上監督は悔いた。19日にヤクルトに敗れ、巨人が勝つと、CS進出の可能性が完全に消滅する。「残り9試合。しっかり最後までやらせたいと思います」と指揮官はファイテ