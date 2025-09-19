◇セ・リーグ広島2―7阪神（2025年9月18日マツダ）広島・小園が4回1死から中前打、7回には2死から左前へ運び、打率.308、156安打、出塁率.362の3部門でリーグトップを堅持した。広島では19年の鈴木誠也（現カブス）、内野手では16年の菊池以来となるシーズン50度目のマルチ安打。敗戦後とあって「特に何もない。個人タイトルは獲れたらいいなというぐらい」と短くコメント。19年の鈴木は首位打者、16年の菊池は最多安打