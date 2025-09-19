【MLB】ドジャース5ー0フィリーズ（9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）【映像】大谷、豪快弾→投手の様子が“急変”9月17日（日本時間9月18日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平に手痛い一発を浴びたフィリーズの左腕ヘスス・ルサルドの“被弾リアクション”が話題となっている。8回裏ドジャースの攻撃。この回の先頭で迎えた1番大谷の第4打席。