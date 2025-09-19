アメリカの半導体大手・エヌビディアはインテルに50億ドル、日本円でおよそ7400億円を出資し、データセンターやパソコン向けの半導体を共同開発すると発表しました。業績不振に苦しむインテルを実質的に支援する形です。エヌビディアは18日、インテルの株式を1株あたり23ドル28セントで購入し、あわせて50億ドル、日本円でおよそ7400億円を出資すると発表しました。それぞれの技術を生かして、AIの開発や運用に使うデータセンター