気象庁によると、１９日午前３時５８分頃、ロシアのカムチャツカ半島東岸を震源とする地震があった。地震の規模を示すマグニチュードは７・８と推定される。この地震の影響で、太平洋で津波発生のおそれがある。日本の沿岸では若干の海面変動が起こる可能性がある。