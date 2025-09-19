◆米大リーグメッツ６―１パドレス（１８日・米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）ナ・リーグ西地区２位につけるパドレスが１８日（日本時間１８日）、敵地のメッツ戦に１―６で敗れ、首位ドジャースとのゲーム差を２・５となった。先発バスケスが３回までに４失点し、打線も３回アラエスの犠飛による１点に抑え込まれた。松井裕樹投手は１―５の６回に４番手として登板。３者凡退に仕留め５試合連続無失点と