◆米大リーグレッドソックス３―５アスレチックス（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が１８日（日本時間１９日）、本拠のアスレチックス戦に「４番・ＤＨ」で先発出場し、初回に出場１０試合で７打点目となる犠飛を放つも、２打数無安打。打率は２割４分となった。初回、１死一、三塁。右腕ギンの低めのスライダーをすくあげた打球は右翼線に。飛距離７０メートル