◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―０巨人（１８日・神宮）３位の巨人は最下位のヤクルトに完封負け。これで６５勝６６敗３分けとなり、残り９試合に全勝でも７４勝６６敗３分けの勝率・５２８５。２位のＤｅＮＡは残り９試合のうち、巨人との２試合に敗れても他カードに７勝なら７３勝６５敗５分けの・５２８９。ＤｅＮＡが勝率で上回るため、巨人は自力２位の可能性が消滅した。この日は初回に１点を取られた後も、２、３