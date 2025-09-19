◆米大リーグタイガース１―３ガーディアンズ（１８日・米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）ア・リーグ中地区２位のガーディアンズが１８日（日本時間１９日）、敵地での首位タイガース戦に３―１で３連戦をスイープして７連勝。８月２５日時点で１２・５ゲーム差あったのが、ついに３・５ゲーム差まで詰めてきた。ガーディアンズの投手陣がこの日もタイガース打線を５安打に抑えた。７連勝中の総失点は１１失点。うち