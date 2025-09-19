NY株式18日（NY時間16:23）（日本時間05:23） ダウ平均46142.42（+124.10+0.27%） S＆P5006631.96（+31.61+0.48%） ナスダック22470.73（+209.40+0.94%） CME日経平均先物45690（大証終比：+470+1.03%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。前日はＦＯＭＣを受けて米株式市場は目まぐるしい値動きとなっていたが、本日は買いが優勢となった。ＦＲＢが利下げ再開を決定し、今後の追加利